Belen, il viaggio in Italia per la cura

La showgirl argentina arrivata in Italia nel lontano 2004 ha svelato il motivo per cui ha lasciato la propria terra per cercare fortuna in Italia.

La modella che nel 2004 ha deciso di percorrere un lungo viaggio in cerca di lavoro in Italia ha svelato solo da poco il motivo per cui ha lasciato la sua famiglia ad appena 19 anni per trasferirsi a Milano.

La carriera da modella e il successo

Nel 2004 si trasferisce a Milano e inizia a lavorare come modella per diversi marchi per poi nel corso degli anni posare per alcuni calendari, l’ultimo nel 2008 che le ha regalato molto successo. Debutta in tv nel 2007 come conduttrice nel programma di rai 3 “La Tintoria” , la vedremo poi partecipare nell’autunno del 2008 alla sesta edizione de “L’isola dei Famosi”.

La storia di Belen e il dolore del suo viaggio

Solo in una delle ultime interviste la showgirl argentina ha spiegato il motivo del suo trasferimento in Italia. Belen infatti ha deciso di lasciare la propria terra per poter pagare le spese mediche alla sua cara nonna, molto malata. Queste le sue parole sul sito fabiosa: “Si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita”.

La giovane Belen di appena 19 anni si è caricata sulle spalle il peso di una malattia senza scrupoli, per amore della propria famiglia ha scelto di percorrere questo lungo viaggio ed è riuscita nel suo intento, pagare le spese mediche a sua nonna, una delle donne più forti che lei abbia mai conosciuto e a cui deve tutti gli esempi di vita.