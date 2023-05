Belen, la frase di Di Martino che la inquieta “Meglio come ex”

Fanno discutere le ultime dichiarazioni di Stefano Di Martino, che avrebbe detto che Belen sarebbe meglio come ex

Continua a far discutere Fernando Alonso, che sembra aver perso la testa per una diva dello spettacolo. Non una semplice diva, però, una di fama mondiale. Nell’ultimo capitolo sentimentale di Dagospia, invece, spicca la possibilità che il pilota spagnolo possa essersi innamorato di Taylor Swift. La cantante ha da poco concluso una relazione con Jon Alwyn e il pilota sarebbe la nuova fiamma.

Una superstar di fama mondiale, infatti, che però potrebbe avere un flirt con il collega Matty Healy: leader della pop band inglese 1975. Parlando dell’Italia, invece, ci sarebbe anche un possibile nuovo amore per Alessandra Amoroso. Dagospia scrive: “ha trovato l’amore in Valerio, un tecnico del suono“. “Vista spesso con lui a Olevano sul Tusciano – si legge su Dagospia -, in provincia di Salerno, paese dove abita il ragazzo che ha spesso lavorato con i Litfiba“.

Chiusura con il botto su Belen

A far discutere, però, è la chiusura su Stefano De Martino e Belen. Infatti, si leggono recenti dichiarazioni sulla relazione tra i due: “Devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner – spiega il ballerino e conduttore al settimanale Oggi -. Perché starmi vicino non è sempre facile. Io sono un uomo molto volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliono bene perché sono felici di essersi liberate. Emma Marrone (sua prima fidanzata nota, ndr) col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”.