Belen Rodriguez, abbracci inaspettati e novità Gianmaria: “Sono una coppia”

Solo pochi giorni fa impazzavano sul web gli ultimi scoop che vedevano protagonista Belen Rodriguez, una dei vip più chiacchierati del momento. Le ultime indiscrezioni la vedevano a Capri, in dolce compagnia, ora arrivano nuovi aggiornamenti.

“Sono una coppia” – Sebbene in molti speravano in un ennesimo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, sembra proprio che dovranno mettersi il cuore in pace. La bella argentina, infatti, pare abbia già voltato pagina. Il fortunato è un noto imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi.

Solo pochi giorni fa Dagospia aveva parlato della nuova frequentazione della showgirl argentina. Giornalettismo ha rivelato nuovi aggiornamenti che vedrebbero la Rodriguez e l’imprenditore sempre più affiatati, ammettendo: “Sono una coppia”. Nonostante non si sia ancora visto l’ombra di un bacio, i presenti al party, svoltosi all’Anema e Core, hanno parlato di un abbraccio romantico tra i due. A stupire, però, non è solo stato questo abbraccio.

INASPETTATI ABBRACCI – Al party non sono stati presenti solo Belen e Gianmaria, ma anche una vecchia conoscenza della conduttrice: Nina Moric. Finita nell’occhio del ciclone mediatico per le accuse di violenza mosse a Luigi Favoloso, la Moric sembra abbia voltato anche le pagina.

Belen e Nina hanno in comune lo stesso ex: Fabrizio Corona. Proprio durante la relazione tra Corone a la Rodriguez, quest’ultima aveva portato in tribunale la Moric con l’accusa di diffamazione. Ora, però, tra le due pare sia tornato il sereno e a testimoniarlo è l’abbraccio che le due donne si sono scambiate durante la festa.