Belen Rodriguez, al capolinea la storia con Elio Lorenzoni? Sparito l’anello di fidanzamento

Dagli ultimi rumor divenuti virali sui social, la storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sarebbe giunta al capolinea. A confermare quest’ultima voce di corridoio è stato un dettaglio trapelato in una recente IG Story della showgirl argentina.

SPARITO L’ANELLO DI FIDANZAMENTO – Dopo 5 mesi di relazione, dove la conduttrice aveva parlato di possibili nozze e figli, la storia con Elio sarebbe già finita. Se i due protagonisti del rumor hanno deciso di tacere, a parlarne è il mondo della cronaca rosa.

Inizialmente ad accennare alla presunta rottura è stato Fabrizio Corona, amico della showgirl nonché suo ex fidanzato. Successivamente si è aggiunta Novella 2000, rivelando di aver parlato con una fonte vicinissima all’imprenditore bresciano avrebbe confermato la fine della love-story.

A confermare quest’ultimo scoop, nelle scorse ore, è stata anche Belen Rodriguez tramite un gesto emblematico. Come dimostrato dalle IG Stories condivise dalla donna, quest’ultima è volata in Scozia per una vacanza che sembrerebbe senza Lorenzoni al suo fianco.

Tra i diversi scatti che la conduttrice ha postato nelle sue storie di Instagram, uno in particolare ha attirato l’attenzione del popolo dei social. In questa immagine si vede la mano della Rodriguez dove manca l’anello di fidanzamento regalatole da Elio. Nonostante non sia certa l’assenza del gioiello, in molti pensano che sia la conferma della fine della chiacchierata storia d’amore.