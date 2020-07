Belen Rodriguez, amore nell’aria di Capri: fra le braccia di un imprenditore napoletano

In questo ultimo periodo Belen Rodriguez ha fatto molto parlare di sé, facendo impazzire i social e i vari giornali di gossip. L’ultimo scoop che la vede protagonista è stato recentemente lanciato da Dagospia, lasciando in molti sorpresi.

A CHI – Dopo l’ultima lunga intervista, avvenuta per il settimanale Chi, la showgirl non ha più parlato di Stefano De Martino e della fine del loro matrimonio. Già i due avevano cercato di dare una seconda possibilità alla loro storia, parlando anche di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Tra i due, però, non è andato come sperato.

Sebbene abbia voluto parlare del suo ex marito, confermando ufficialmente la fine della loro storia, Belen non si è sbilanciata sui motivi che li avrebbero portati a questa scelta. “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”, così aveva spiegato a Chi, ma senza scendere troppo nel dettaglio. Se la conduttrice qualcosa ha rivelato, Stefano ha deciso di lasciare privata la questione, ribadendo più volte il non volerne parlare.

IN DOLCE COMPAGNIA A CAPRI – Proprio negli ultimi giorni si era parlato di presunti flirt di De Martino, seguiti anche da paparazzate in dolce compagnia. Stando a quanto riportato da Dagospia, però, anche Belen potrebbe aver già trovato la sua dolce compagnia.

Gianmaria Antinolfi, così si chiama il noto imprenditore napoletano con cui la Rodriguez avrebbe iniziato una frequentazione. Il sito di D’Agostino parla di ben due settimane di conoscenza e che ora i due starebbero trascorrendo dei giorni di relax a Capri. Non vi è nulla di certo o confermato, Belen Rodriguez replicherà a questo inaspettato gossip?