Belen Rodriguez, aria di crisi con Elio Lorenzoni? La smentita ufficiale

Negli ultimi giorni si era vociferato di una possibile crisi tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Contrariamente ai recenti rumor, la storia d’amore tra la showgirl argentina e l’imprenditore sta procedendo a gonfie vele. A smentire ufficialmente il gossip è stato il settimanale Chi.

NESSUNA CRISI – A far pensare che tra i due ci fosse aria di crisi erano stati alcuni scatti pubblicati dalla conduttrice. Nelle ultime foto condivise sui social, infatti, i fan avevano notato l’assenza dell’anello che Elio aveva regalato a Belen. Successivamente, si era aggiunta una IG Story in cui la showgirl faceva il gesto delle corna. In molti, quindi, avevano iniziato a ipotizzare che fosse accaduto qualcosa tra i due.

Come mostrato dalla recente paparazzata dalla rivista di Alfonso Signorini, Belen ed Elio sarebbero più innamorati e affiatati che mai. La coppia ha infatti trascorso un weekend a fuori città in Franciacorta, Brescia. I due, però, non avrebbero intrapreso la breve fuga da soli.

Insieme alla coppia c’era anche Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto con l’ex compagno Antonino Spinalbese. Dagli scatti mostrati dal magazine si vede la Rodriguez passeggiare per strada, tenendosi per mano. Altre foto, invece, vedono Elio tenere in braccio la bambina.

A non sfuggire ai fan del gossip, però, è un altro dettaglio: la meta della breve vacanza fuori città. La coppia, infatti, è stata nello stesso resort di Erbusco in cui Belen Rodriguez era andata insieme a Stefano De Martino nel 2022, quando erano tornati insieme.