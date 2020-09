Belen Rodriguez attacca i paparazzi: urla contro i fotografi, rissa sfiorata

Belen Rodriguez è arrivata quasi ad un passo da una rissa. La donna sembrava molto stressata dai fotograti e per questo ha scatenato tutta la sua ira a Milano.

Belen Rodriguez è consapevole del fatto che vive di Gossip e notorietà e per questo convive ogni giorno con paparazzi e fotografi. Stavolta, però, sembra aver perso davvero la pazienza.

Pare che la donna non sia sempre disposta ad essere inseguita dai vari fotografi e per questo, come riporta WolfBreak, ha perso la pazienza e non ha potuto fare a meno di attaccarli.

BELEN RODRIGUEZ CONTRO I FOTOGRAFI: IL RACCONTO – Stando a quanto racconta WolfBreak : “Succede a Milano oggi, ore 15.45 circa. Dopo il rientro di Santiago a casa accompagnato dal fedelissimo Mattia Ferrari, Belen Rodriguez esce di casa alla guida della sua automobile ed è lì che a poche decine di metri dalla sua abitazione incontra un gruppo di fotografi appostati in attesa della sua uscita” .

Non è finita qui e infatti viene riportato: “Chiede spazio, lo rivendica quasi urlando, vuole libertà di movimento, di essere lasciata in pace almeno un giorno alla settimana”.

La showgirl sta vivendo un nuovo amore dopo la fine della relazione con Stefano De Martino e per questo forse si sente stressata e ha bisogno di un po’ di spazio, ma soprattutto di privacy.