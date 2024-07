Belen Rodriguez, attaccata per il suo aspetto: “Truccati che non ti si può guardare”

Sebbene sia molto attiva sui social, in molti hanno notato come oramai Belen Rodriguez pubblichi sempre di meno foto in primo piano. A parte grandi occasioni che riguardano la sua famiglia, inoltre, la showgirl argentina condivide contenuti per sponsorizzazioni.

Secondo una parte del popolo del web questo cambio di rotta sui social sarebbe un tentativo, da parte della conduttrice, di non dare occasione agli hater di scatenarsi. Negli ultimi tempi, infatti, non sono mancati degli attacchi alla Rodriguez sul suo aspetto fisico.

“Truccati che non ti si può guardare” – Ogni immagine o video della conduttrice argentina diventa oggetto delle spietate critiche dei leoni da tastiera. Gli hater, infatti, non perde occasione per elencare i difetti fisici e i ritocchini estetici che la donna avrebbe fatto.

Un esempio potrebbe essere la bufera che si è scatenata con la pubblicazione della pubblicazione di Celebrity Hunted, dove Belen ha preso parte con la sorella Cecilia. In quel caso la maggiore dei Rodriguez ha optato per raccogliere i capelli in una coda, lasciando scoperto il volto in cui si nota un piccolo rigonfiamento intorno agli occhi e alle labbra.

Il dettaglio nel video non è affatto sfuggito all’occhio attento di alcuni utenti, divenendo motivo per far scatenare la polemica. Si sono letti commenti come: “Truccati altrimenti non ti si può guardare, sembri un maschio” oppure altri che sottolineano i suoi ritocchi estetici e di come era bella prima.

C’è chi, però, prende le difese della modella, sottolineando come questi attacchi siano frutto della cattiveria e dell’invidia di certa gente. Nonostante Belen Rodriguez non risponda a queste critiche, c’è da ricordare che si tratta di una persona e come tale ha le proprie insicurezze e fragilità. Inoltre, bisogna anche tenere conto del difficile periodo di depressione che la presentatrice ha vissuto dopo l’ultima rottura con Stefano De Martino