Belen Rodriguez attaccata sui social, arriva la risposta della showgirl

Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Questa volta la causa è stato uno scatto fatto per un noto brand in intimo. Non è la prima volta che la modella posa per un marchio pubblicitario in intimo, ma queste foto scatenano sempre un mucchio di like e commenti, qualche volta anche negativi.

BELEN RODRIGUEZ ATTACCATA SUL SUO ESSERE MADRE – Questa volta le accuse nei confronti di Belen sono state davvero pesanti perché hanno riguardato il suo essere madre. L’utente hater infatti le ha ricordato che posando così, chissà cosa penserà suo figlio di lei in futuro.

”Che schifo, chissà tuo figlio quando crescerà cosa penserà di te”, ha scritto l’hater con tanto di emoji. La Rodriguez ha prontamente risposto: ”Che ha una madre f**a e in gamba” e ancora continuando: ”Chissà i tuoi cosa penseranno che passi le giornate a scrivere min***ate”.

Qualcuno, precedentemente, l’ha attaccata per essersi separata dal marito e per questo quindi non starebbe adempiendo a pieno ai doveri di madre.

BELEN RODRIGUEZ: LA SEPARAZIONE DA DE MARTINO – Continuano ad ignorarsi Stefano e Belen, che da poco si sono lasciati. Le motivazioni sono ancora ignote, ma da poco si sono visti a causa del piccolo Santiago. In quell’occasione sono stati molto freddi l’uno con l’altro. Staremo a vedere come si metteranno le cose nei prossimi giorni!