Belen Rodriguez, preoccupa i fan: “Ho preso tre calmanti prima dell’intervista”

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dell’intervista di Belen Rodriguez a “Vanity Fair Stories”. La showgirl in quest’occasione ha ripercorso le sue dichiarazioni rilasciate a Francesca Fagnani, nel programma “Belve”. Ciò che ha fatto scalpore, stavolta, non sono state le sue affermazioni, ma il suo comportamento.

La modella sudamericana, agli occhi di tutti, è apparsa in uno stato confusionale. Sembrava affaticata, a tal punto da dover essere presa per mano dal presentatore per accomodarsi. Una volta terminato l’evento, gli addetti alla sicurezza l’hanno aiutata a salire nell’auto.

Molti si sono chiesti come mai Belen abbia deciso di presentarsi ugualmente, anziché disdire, date le sue condizioni non ottimali. La showgirl, in un recente video, si è scusata, spiegando cos’è accaduto qualche ora prima. Le sue parole:” L’altra sera, prima dell’intervista, ero da sola e mi è venuto un attacco di panico fortissimo mentre dormivo. Così ho preso tre tranquillanti. Il risultato è stato un “rincoglionimento” importante: non è stato bello per me rivelarmi così e non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, sapendo che può diventare una presa in giro”. Ecco, dunque, il motivo del suo stato.

Al tempo dell’intervista con la Fagnani, Belen sarcasticamente disse di aver “menato tutti i suoi ex”. Uno, però, le aveva prese più di tutti: Stefano De Martino. Durante il suo intervento a “Vanity Fair”, la Rodriguez ha deciso di ritornare sull’argomento, tanto discusso.

Come lei stessa ha spiegato, nella sua terra d’origine c’è un senso dell’ironia diverso da quello italiano. Lei, nonostante tutto, ha mantenuto questo sarcasmo particolare, che qui a volte non viene colto. Così, ha sottolineato di non aver veramente alzato le mani verso i suoi ex fidanzati.