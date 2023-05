Belen Rodriguez, che fine ha fatto Stefano De Martino? Le segnalazioni

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrerebbero essere spariti dai radar: secondo alcuni follower i due sarebbero di nuovo in crisi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrerebbero essere spariti dai social e dalla vita pubblica. Per fare chiarezza, i due sono presenti in tv con i rispettivi impegni ma come coppia completamente spariti, soprattutto sui social. I follower più affezionati, infatti, temono una nuova crisi.

La storia si ripete?

In molti, dunque, hanno notato la poca presenza sui social della coppia, nonostante qualche settimana fa la modella argentina e il conduttore napoletano si mostravano molto innamorati dedicandosi anche piccolezze sul web e, durante le interviste, non mancavano di confermare che tutto procedeva bene.

Cosa sta succedendo quindi alla coppia? In tanti, soprattutto i più scettici, credono che la storia si stia ripetendo e che i due siano nuovamente in crisi. Stefano, attualmente, è impegnato con il suo spettacolo teatrale, quindi geograficamente parlando è quasi sempre lontano dalla sua famiglia. Belen, invece, vive stabilmente a Milano con i suoi figli.

Secondo i più maliziosi qualcosa non torna e la distanza non sarebbe solo geografica. Sotto alcuni post di Instagram i follower si sono scatenati: “La storia si ripete” è il motto principale e qualcuno ha accusato De Martino di aver tradito la Rodriguez. Solo voci di gossip, nulla di confermato e, come sappiamo, sui social si lascia molto spazio alla fantasia (e cattiveria).

A questo punto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti o un semplice segno di vita sui social.