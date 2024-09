Belen Rodriguez, chiuso il capitolo “Stefano De Martino”: il loro quadro abbandonato sul marciapiede

Belen Rodriguez ha voluto chiudere una volta per tutte il capitolo “Stefano De Martino” e a dimostrarlo è stato il suo ultimo gesto. Indaffarata dal trasloco, come riportato dal settimanale Oggi, la showgirl argentina ha lasciato alcuni oggetti fuori dalla sua abitazione, tra cui un quadro raffigurante lei insieme all’ex marito.

IL QUADRO ABBANDONATO SUL MARCIAPIEDE – La rottura tra la Rodriguez e il conduttore è stata tutto tranne che pacifica. In diretta televisiva, la donna aveva accusato l’ex marito di averla tradita e di non esserle stato accanto durante la sua depressione. A distanza di un anno, però, le cose sembrerebbero essersi aggiustate.

L’ex coppia ha deciso di mettere un punto ai loro rancori passati, riavvicinandosi per il figlio Santiago. In delle recenti interviste sia Belen che Stefano hanno rivelato di essere attualmente in buoni rapporti. A confermare queste dichiarazioni è il fatto che il conduttore è stato beccato mentre aiutava l’ex moglie a trasportare gli ingombranti e pesanti scatoloni del trasloco.

Nonostante i due abbiamo rivelato di essersi riavvicinati, la recente paparazzata di Oggi farebbe pensare il contrario. Il settimanale, infatti, ha immortalato l’abitazione della showgirl argentina, dove è possibile notare alcuni oggetti sistemati sul marciapiede. A saltare all’occhio è un oggetto in particolare: un quadro raffigurante Belen Rodriguez e Stefano.

Ad accompagnare lo scatto è il dubbio del magazine: “Trasloco in vista oppure oggetti pronti per l’Amsa, la società che a Milano raccoglie i rifiuti?”. Non è chiaro, infatti, se il quadro andrà nella nuova casa della showgirl o se quest’ultima sia decisa a buttarlo, volendo così chiudere definitivamente il capitolo “De Martino”.

Per vedere lo scatto, clicca qui.