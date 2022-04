Belen Rodriguez, con e senza make-up: il cambiamento della showgirl

Attualmente conduttrice de Le Iene insieme a Teo Mammucari, Belen Rodriguez in questi anni è diventata una delle showgirl più note in Italia. Di indiscutibile bellezza, la donna non ha affatto timore di mostrarsi senza un filo di trucco.

CON E SENZA TRUCCO – Sempre attiva sui social, la Rodriguez condivide con i suoi tantissimi follower la sua quotidianità. Poche settimane fa, prima di andare in onda con Le Iene, la conduttrice ha condiviso qualche video del dietro le quinte.

In particolare Belen ha voluto condividere due brevi video prima e dopo il trucco. La showgirl argentina si è quindi mostrata totalmente struccata, sul volto una smorfia simpatica che dimostra come lei non ami prendersi troppo sul serio. Ad accompagnare il tutto è la frase: “Prima del make-up…rimanere collegati che vi faccio vedere il dopo”.

Nel video in cui si mostra truccata, Belen Rodriguez non manca di ringraziare Cristina Isac, la make-up artist che da anni fa parte del suo staff. Ma cos’è cambiato? Lo sguardo è più definito, le guance sono colorite e le labbra sono messe in risalto.

Dai filmati condivisi dalla donna, ma anche dagli scatti in cui si mostra acqua e sapone, una cosa è certa: Belen è sempre bellissima.