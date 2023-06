Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate in Italia. Sui social, infatti, è seguita da milioni di persone e ogni giorno si impegna a pubblicare contenuti per tenere aggiornato il suo feed. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, la showgirl argentina ha ricevuto delle accuse d parte di qualche follower. Nello specifico, Belen è stata accusata di copiare Chiara Ferragni.

Vacanze rilassanti

La showgirl si sta godendo delle vacanze di relax in famiglia insieme al marito Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì. I quattro si sono riuniti per una bella gita in barca rilassante nelle acque dell’isola di Palmarola, nell’arcipelago delle Isole Ponziane. Belen poi ha condiviso un dolcissimo scatto con Luna Marì, avuta dalla precedente relazione con Antonino Spinalbese.

Tanti i commenti. soprattutto rivolti alla dolcezza della piccola appoggiata delicatamente al petto di mamma Belen. Nonostante lo scatto, privo di malizia, qualcuno ha avuto da ridire. Alcuni utenti hanno accusato la showgirl di copiare i contenuti di Chiara Ferragni.

Quest’ultima, attualmente, si trova in Puglia con Fedez e i figli, impegnato sul palco dell’evento musicale “Battiti Live”. La Ferragni ha condiviso diversi scatti della sua permanenza nella regione e alcuni sono molto simili a quelli di Belen.

Questa competizione e confronto, però, non è piaciuto alla madre di Belen, la quale ha risposto in modo severo ad alcuni utenti. Veronica Cozzani, mamma della showgirl, ha deciso di rispondere all’hater in questione, dandole dell’ignorante. Non è la prima volta che accade tutto questo, come reagirà Belen?