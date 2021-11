Belen Rodriguez, Corona parla della crisi con Antonino Spinalbese: “Ci siamo sentiti”

La profonda crisi che ha colpito Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, tanto da parlare di rottura, sta facendo discutere. A dire la sua è stato Fabrizio Corona, ex fidanzato della showgirl argentina, dando l’ennesima conferma della tanto discussa crisi della coppia.

“Ci siamo sentiti” – Attualmente al centro dell’attenzione per la sua nuova love-story e per il suo presunto zampino in alcune dinamiche del GF Vip 6, Corona ha detto la sua su quanto sta accadendo tra la Rodriguez e Spinalbese. L’ex re dei paparazzi e Belen, come ben noto agli appassionati del gossip, sono stati insieme per 3 anni, dal 2009 al 2012.

Nonostante sia passato del tempo ed entrambi hanno voltato pagina, i due sono rimasti in buoni rapporti. A conferma di ciò è stato proprio Fabrizio, in una breve intervista alla stampa presente all’inaugurazione del “Jet Set Club” di Terracina, nel Lazio.

Riguardo l’aria di crisi che ha colpito la storia della sua ex con Antonino, da cui è nata Luna Marì, Corona non ha affatto smentito le voci. L’uomo ha infatti rivelato che: “Siamo molto amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Amen, l’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”.

Queste dichiarazioni, quindi, non fanno altro che confermare ulteriormente le voci che da settimane vedono protagonista la chiacchierata coppia. Sebbene Belen Rodriguez abbia fatto intuire qualcosa dai post pubblicati recentemente su Istagram, non è ancora arrivata alcuna dichiarazione da parte dei due diretti interessati.