Belen Rodriguez, cosa sta accadendo con Morrone? Svelati i retroscena

Pochi giorni fa a spiazzare tutti è stato un breve filmato che ha visto protagonisti Belen Rodriguez e Michele Morrone. I due, infatti, sono stati visti insieme in un locale, dando così il via al gossip e alle teorie sui social. Se da parte dei due protagonisti del video non è giunto alcun commento, a parlarne sono stati il settimanale Chi e la pagina Instagram Veryinutilpeople.

RETROSCENA TRA BELEN E MORRONE – Qualche giorno fa è diventati virale il video che ha avuto come protagonisti Michele e Belen, all’interno di un locale milanese, mentre si tenevano per mano. L’avvistamento è impazzato sui social, creando non pochi rumors tra gli amanti della cronaca rosa. Si è subito parlato di un flirt, vista anche la crisi che Belen sta attraversando con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, la seconda figlia della showgirl.

A svelare i retroscena del filmato è stato prima il settimanale di Alfonso Signorini, raccontando che l’incontro tra i due è avvenuto casualmente. Quando l’attore ha visto la Rodriguez, ne ha approfittato per chiederle scusa per delle sue passate affermazioni. Mesi fa, infatti, Michele non si era affatto espresso bene su Belen: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è più altolocato di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”.

Stando inoltre a quanto rivelato da Very, i due sarebbero coinvolti in un progetto di lavoro. Il gesto di Morrone, quindi, si tratterebbe di un tentativo di risolvere le cose con Belen, così da poter avere un’atmosfera serena in ambito lavorativo. Da parte di entrambi, però, non è ancora giunta alcuna dichiarazione sull’accaduto.

Riguardo invece al rapporto tra Belen Rodriguez e il compagno, le voci non si placano. Nonostante i rumors che vedono la coppia già scoppiata, sembrerebbe, invece, che i due abbiano deciso di darsi una seconda possibilità. Da quanto trapelato, infatti, i due avrebbero organizzato un viaggio con le rispettive famiglie per festeggiare il Capodanno insieme.