Belen Rodriguez, crisi con Antonino Spinalbese? La segnalazione

In queste ultime ore sta impazzando sui social un gossip non indifferente. Pare, infatti, che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia in atto una vera e propria crisi sentimentale. Sembrava che le cose andassero a gonfie vele, soprattutto dopo la nascita della piccola Luna Marì, invece, ci sono giunte diverse segnalazioni. Vediamo insieme di cosa si tratta.

CRISI TRA BELU E ANTONINO? – Ad essere molto sicuri di questa crisi nera, il gestore della pagina Instagram Investigatore social, Alessandro Rosica, in collaborazione con l’opinionista Biagio D’Anelli. Senza troppi giri di parole ma anche senza troppi dettagli, Rosica ha affermato che tra i due ci sarebbe maretta.

“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto. Scoop targato Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli” scrive sulla pagina.

LE SEGNALAZIONI DEI FOLLOWER – Effettivamente, i due sembrerebbero distanti anche sui social network dove non appaiono foto insieme dal compleanno della showgirl argentina. La coppia era solita pubblicare scatti insieme, stories e video, mentre ora tutto tace. Cosa starà accadendo tra i due? La donna, inoltre, in queste ore ha pubblicato una stories con la seguente frase: “Usa l’amore come un ponte. Buona notte”. Potrebbe essere dedicata al suo compagno?

La love story tra Belen e Antonino è iniziata in estate 2020, quando ormai la Rodriguez aveva definitivamente chiuso con Stefano De Martino. La storia fece abbastanza discutere soprattutto per la differenza di età tra i due e per la seconda gravidanza della showgirl arrivata molto presto durante la loro frequentazione. Al momento i due non hanno proferito parola sull’argomento.