Belen Rodriguez, crisi con Stefano De Martino? I dettagli

Il nome di Belen Rodriguez ultimamente è sulla bocca di tutti, un po’ per le vicende lavorative a causa dell’abbandono a Mediaset e un po’ per quelle sentimentali. Stando ad alcuni movimenti social notati dai follower, la showgirl argentina starebbe attraversando l’ennesima crisi coniugale con Stefano De Martino.

Di nuovo crisi?

In molti, infatti, hanno notato che Belen ha rimosso dal suo feed su Instagram l’ultima foto pubblicata con Stefano De Martino. Lo scatto risaliva a qualche giorno fa quando i due si erano concessi una vacanza in famiglia nella splendida cornice delle isole Pontine. La foto in questione, tra l’Altro, zittiva proprio chi credeva che ci fosse una crisi in corso tra i due.

Un’altra curiosità, sicuramente da non sottovalutare, è che Stefano non indossa più la fede ed è stato avvistato alla presentazione del palinsesto Rai accanto ad Alessia Marcuzzi. Ricordate il gossip di un presunto flirt tra i due?

Belen non ha mai dato risposte in merito a questo gossip, sta di fatto che qualcosa deve essere accaduto perché domenica 9 luglio la showgirl ha rimosso l’ultimo scatto con Stefano De Martino e nelle ultime ore anche lei si è mostrata senza fede al dito. Anzi, per essere precisi, si è mostrata con un anello differente.

I due tengono particolarmente alla loro privacy ma è davvero difficile non notare questi piccoli dettagli. I follower, infatti, non hanno dubbi: Belen e Stefano sono nuovamente in crisi.