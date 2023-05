Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrerebbero essere spariti dai social e dalla vita pubblica. Per fare chiarezza, i due sono presenti in tv con i rispettivi impegni ma come coppia completamente spariti, soprattutto sui social. I follower più affezionati, infatti, temono una nuova crisi in un certo senso confermata da Amedeo Venza e Deianira Marzano, esperti di gossip.

Nuova crisi?

In molti, dunque, hanno notato la poca presenza sui social della coppia, nonostante qualche settimana fa la modella argentina e il conduttore napoletano si mostravano molto innamorati dedicandosi anche piccolezze sul web e, durante le interviste, non mancavano di confermare che tutto procedeva bene.

Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno confermato le voci su questa presunta crisi facendo tremare i fan della coppia. Scrive Venza: “C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen. L’ennesima crisi. Mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme!”

Deianira ha confermato la crisi aggiungendo: “Speriamo passi”. In molti, infatti, sperano che i due possano in qualche modo trovare quella pace e serenità persa nel corso della loro lunga storia d’amore.

L’intervista a De Martino

Domenica 21 maggio, Stefano ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato principalmente della sua grande passione per le moto. L’ex ballerino non ha mai fatto riferimento alla presunta crisi in atto, anzi, ha parlato normalmente di Belen e ha ammesso di averla portata anche in moto: “Con la mia prima Triumph ho avuto anche un famoso incidente. Stavo zigzagando tra le auto, a un certo punto un Ford Transit davanti a me ha inchiodato, non ho mai capito il perché, e mi sono spalmato contro. Non è successo niente di grave, soprattutto a Belen. Io mi sono rotto un pochino, ma sono quelle cose che ti insegnano a guidare con prudenza e a prendere le misure”.