Belen Rodriguez, di nuovo crisi con Antonino Spinalbese? La paparazzata nell’hotel di lusso

Continuano le vicende che vedono come protagonisti Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia, da tempo in crisi secondo alcune fonti e i follower, sarebbe nuovamente in crisi. Insomma, le cose non procedono affatto bene tra i due, ma andiamo per gradi.

Crisi o non crisi?

La storia sulla presunta crisi tra a la showgirl argentina e l’hair stylist ormai procede da diverse settimane, tuttavia, i due protagonisti non hanno mai confermato o smentito sui social. Belen qualche giorno fa ha rassicurato i paparazzi: “Noi non ci siamo mai lasciati”, quindi, vogliamo darle il beneficio del dubbio. Sarà davvero così? Sui social ormai sembrerebbero due sconosciuti: non più una foto insieme, un video o una stories fugace. Nulla.

Paparazzata in hotel

Proprio dopo le recenti dichiarazioni della showgirl ai paparazzi circa l’ipotetica crisi, ecco una nuova paparazzata che smentirebbero le sue parole. La modella 37enne si trova al Bulgari di Milano con i figli Santiago e Luna Marì (avuta con Antonino qualche mese fa). Con lei tutta la sua famiglia: papà, fratello, sorella, cognati e amici. Chi mancava? Solo Spinalbese. Di lui nemmeno l’ombra.

Belen infatti è stata paparazzata proprio con suo padre e nel mentre Antonino ha pubblicato una foto con un bicchiere di vino, lontano dalla showgirl. Sono quindi di nuovo in crisi? Oppure la crisi non è mai finita?

La reazione dei follower

I seguaci della coppia ormai sono stanchi di questi continui tira e molle contornati da un alone di mistero. Tanti i commenti, non tutti positivi: “Non capisco tutte queste foto da un periodo ambigue per confondere, assurdità per me”, “Belen al bulgari con Santiago Luna Mari coi nonni materni lui chissà dov’è per questo weekend”. Infine, “Siete di nuovo separati? La reunion è durata tempo della copertina su Chi”. Insomma, la confusione c’è e non mancano commenti maliziosi di chi non crede a questa storia.