Belen Rodriguez, durissimo commento sul web e lei risponde: “Sono single”

La relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è giunta al termine in modo discreto, nonostante sembrassero vicini al matrimonio. Tuttavia, per la showgirl le vicissitudini non finiscono mai, poiché poco dopo la separazione sono emerse voci riguardo a una sua possibile frequentazione con il cestista Bruno Cerella, argentino come lei. Sui social, infatti, è comparsa una ramanzina molto dura nei confronti della showgirl, la quale però ha deciso di smentire categoricamente la voce circolata.

Cerella replica ai rumor

La smentita è arrivata prima da Cerella che in un’intervista alla Gazzetta.it ha rivelato: “Siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo, ci facciamo grandi risate, beviamo il mate come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia”. Tuttavia, a pochi giorni di distanza, anche la showgirl argentina ha voluto dire la sua e l’ha fatto rispondendo a un commento durissimo nei suoi confronti.

Belen dichiara: “Sono solo dicerie”

L’opportunità si è presentata quando un fan le ha consigliato di dedicarsi unicamente a sé stessa e di evitare uomini che sembrano sfruttare la sua fama per ottenere visibilità. “Un ricomincio da me vale 1000 volte di più che ripetere gli stessi errori con uomini diversi”, ha commentato l’utente in questione che le ha poi ricordato di essere “mamma prima di essere donna”.

Belen Rodriguez deve aver notato questa forte critica e ha così risposto chiudendo la questione: “Io sono single, sono solo dicerie”. Dunque, tra lei e il giocatore non ci sarebbe assolutamente nulla. La showgirl, inoltre, si sta concedendo una pausa lontana dalla televisione dedicandosi solo alla sua attività da imprenditrice e trascorrendo molto tempo in famiglia.