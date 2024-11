Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: dalla tensione alla serenità per il bene della figlia

Lo scorso dicembre Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno vissuto un momento di forte tensione, culminato in uno sfogo social di Belen: “Succede che quando uno non ha un’occupazione rompe le scatole a chi ce l’ha.

Non gli è bastato andare al Grande Fratello grazie alla sottoscritta.” L’ex gieffino ha risposto con un lungo post, e alla fine è intervenuto anche l’avvocato della Rodriguez, parlando di diffamazione e possibili vie legali.

Un rapporto altalenante

A settembre, Spinalbese è stato ospite del programma Ciao Maschio, dove ha parlato del rapporto altalenante con Belen: “Siamo entrambi lunatici. Oggi ci rido, ma in passato non è stato facile. Ora andiamo d’accordo, ma a volte non è così. Ogni tanto comincia lei, altre io, ed è sempre un saliscendi”.

Questa settimana sembra essere un momento di “pace” tra i due: il settimanale Oggi ha immortalato Belen e Antonino in un momento sereno al parco insieme alla figlia, Luna Marì. Tra giochi e sorrisi, i due sono stati visti tranquilli e affettuosi, un’immagine che stupisce dato che solo a dicembre avevano raggiunto livelli di tensione tali da far pensare a un intervento legale. Pare però che l’armonia sia ora ritrovata, a giudicare dall’atmosfera rilassata e dai sorrisi.

Nel frattempo, il settimanale Nuovo ha rivelato dettagli anche sul legame tra Belen e Stefano De Martino. Sebbene ufficialmente separati, entrambi hanno scelto di non voltare pagina sentimentalmente, e secondo persone vicine alla coppia, sembrano destinati a stare insieme. Tuttavia, restano ancora degli ostacoli da superare per riavvicinarsi in modo definitivo.