Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, spunta l’ex di lui

Ha fatto molto discutere, negli ultimi giorni, un’intervista rilasciata dall’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, il cui nome è Chiara Maria Mannarino. I due sono stati insieme parecchi anni, ma poi si sono lasciati intraprendendo strade diverse.

Oggi, Antonino Spinalbese ha ritrovato l’amore con la bella Belen Rodriguez. Insieme infatti, daranno alla luce la piccola Luna Marie, che nascerà a Luglio. Roberto Alessi, però, direttore di ”Novella 2000”, ha lanciato un’indiscrezione circa l’ex del noto hair stylist.

LE PAROLE DI ROBERTO ALESSI SULL’EX DI ANTONINO – Il direttore del noto giornale, ha parlato circa le tempistiche dell’ex ragazza di Antonino, sottolineando il fatto che non era il momento di parlare, visto che sta per arrivare una bambina. Le sue parole sono infatti state: “Visto che arriva una bambina forse non era il momento di parlare” .

Nell’intervista rilasciata negli ultimi giorni, Chiara Maria Mannarino, ha specificato di aver lasciato lei il fidanzato. Roberto Alessi ha infatti detto:“Specifica che è stata lei a lasciare il fidanzato” . Pare che la ragazza abbia spezzato il cuore dell’ex fidanzato, scegliendo di partire per realizzarsi professionalmente, anziché dedicarsi al suo amore.

BELEN E ANTONINO SI PREPARANO ALL’ARRIVO DI ANTONINO SPINALBESE – Belen Rodriguez e Antonino si stanno preparando all’arrivo di Luna Marie. La giovane donna sta mantenendo privati i momenti della sua gravidanza, ma non vede l’ora di poter vedere la sua bambina e darle il benvenuto per accoglierla in famiglia.