Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: stanno per sposarsi?

Belen e Antonino Spinalbese stanno ancora insieme e sono molto felici, più che mai. Sono fidanzati dall’agosto 2020. Si sono conosciuti in un contesto lavorativo, quando il ragazzo si è recato a casa della modella per farle i capelli probabilmente in occasione di uno shooting fotografico. A febbraio 2021 la donna ha annunciato che la bambina che i due stanno aspettando si chiamerà Luna Marie.

La gravidanza sta per giungere al termine, ma i fan hanno notato dei dettagli riguardanti la loro storia che non possono passare inosservati. A scaturire i dubbi è stata una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Belen, alcuni hanno sospettato che i due avessero intenzione di sposarsi segretamente, ma sarà così? Forse semplicemente hanno deciso di non raccontarlo ai loro fan, ma lo faranno quando arriverà il momento giusto.

LA FOTO DI BELEN RODRIGUEZ: PRONTA A SPOSARE SPINALBESE? – La foto che ha fatto insospettire i fan è una pubblicata dalla stessa Belen che ritrae una mano e un bicchiere d’acqua. Sulla mano si intravede un anello dorato che potrebbe essere proprio una fedina. Forse Antonino le ha fatto la tanto attesa proposta?

Per chi avesse il dubbio sull’appartenenza della mano, se fosse o meno di Belen, la pagina ”VeryInutilPeople” ha messo a confronto la foto incriminata con un’altra pubblicata dalla stessa Belen. In questo secondo scatto la showgirl appare con le mani intorno alla faccia e la manicure sembra essere proprio la stessa, vale a dire uno smalto semi-trasparente molto naturale. Insomma i due stanno per sposarsi? Ne sapremo di più quando decideranno di comunicare le loro decisioni.

Nel frattempo il suo ex marito, Stefano De Martino, sta riscontrando un enorme successo nel mondo della tv. Sta partecipando infatti, come giudice ad ”Amici”, in particolare alla versione serale del talent show. Ha ricevuto qualche critica per le scelte fatte in trasmissione ma da molti viene comunque sempre elogiato. Per quanto riguarda i futuri progetti di Belen in tv non ci sono molte notizie. Forse perché la donna preferisce, per ora, dedicarsi alla famiglia. Intanto per vedere le foto di Belen clicca qui.