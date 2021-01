Belen Rodriguez è in dolce attesa? Il dettaglio che non lascia più dubbi

Nelle scorse settimane si era ipotizzato che la showgirl Belen Rodriguez aspettasse un altro figlio dal suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. Ovviamente niente era certo e la donna aveva scelto di non svelare niente.

Oggi è giunto sui social un indizio molto importante che lascia intendere una vera e propria gravidanza. La foto pubblicata può essere intesa come un vero e proprio indizio, seppur velato.

LA FOTO DI BELEN RODIGUEZ: GRAVIDANZA IN ARRIVO? – Belen ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una foto scattata con il suo cellulare. In questo scatto si nota sin da subito un dettaglio molto particolare che non può restare inosservato.

Come ha fatto notare il portale Very Inutil People, la donna indossa un bracciale arancione. Non si tratta di un braccialetto normale, bensì un accessorio utile alle gravidanze. Questi oggetti, infatti, servono a limitare i sintomi delle gravidanze, in questo caso contro la nausea.

Ebbene sembra proprio che Belen aspetti un nuovo bambino insieme al suo compagno Antonino Spinalbese e che abbia scelto di allargare la sua famiglia dopo aver avuto il piccolo Santiago con il ballerino Stefano De Martino. Per vedere la foto pubblicata da Belen, clicca qui.