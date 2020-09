Belen Rodriguez e Matteo Bocelli, flirt in corso? Ecco le segnalazioni

Le relazioni della famiglia Rodriguez sono una vera e propria telenovela spagnola. Sono tanti i misteri attorno alle rotture o presunte tali e sempre di più i personaggi che si inseriscono nelle loro vite. Andiamo per gradi.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER SI SONO LASCIATI? – Nonostante le diverse smentite, pare che Cecilia e Ignazio si siano detti addio definitivamente. Lei è con la sorella Belen in vacanza, lui anche ma con gli amici. Cosa si nasconde dietro questa decisione? Come se non bastasse, Moser è stato spesso accostato a nomi di donne, l’ultima una bellissima modella argentina.

L’ultima voce che sta facendo il giro del web, a partire da Dagospia, accuserebbe Ignazio di tradimento nei confronti di Cechu, la sorellina di Belen. Chiaramente queste voci non sembrerebbero essere confermate ma le attenzioni riservate alla giornalista sportiva, Diletta Leotta, hanno fatto irritare parecchio Cecilia.

NUOVO FLIRT PER BELEN? – Nel frattempo, le sorelle Rodriguez si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza a Capri, tra un balletto e una nuotata. Entrambe hanno ballato e cantato alcune canzoni in spagnolo su tradimenti e amori. Coincidenze? Sappiamo molto bene che Belen ha un talento naturale nel tirare frecciatine agli ex fidanzati.

Inoltre, le due sorelle hanno partecipato ad una festa in cui era presente niente di meno che Matteo Bocelli, figlio del famoso Andrea. Quest’ultimo, sempre riportato da Dagospia, si dice che non avrebbe tolto gli occhi di dosso a Belen. Che stia nascendo un nuovo flirt? In ogni caso, per adesso si riduce tutto ad un gossip, una chiacchiera pertanto bisognerà attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati.