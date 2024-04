Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora insieme: le motivazioni

Recentemente è emersa una notizia che ha suscitato scalpore riguardo all’avvistamento di Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme, sorpresi dai paparazzi mentre uscivano dalla casa di lui a Milano. I due, visibilmente sereni e sorridenti, si sono recati insieme a prendere il figlio Santiago a scuola.

L’incontro ha fatto rifiorire una sorta di serenità tra i due, soprattutto per il bene del figlio, ma alcuni dettagli non sono sfuggiti all’attenzione dei fan. Recentemente, è emerso che Belen e Stefano potrebbero essersi incontrati nuovamente in segreto. Questa volta, però, nessun paparazzo ha immortalato l’incontro degli ex coniugi. È stata la stessa Belen a condividere uno scatto che ha attirato l’attenzione.

La motivazione dell’incontro

In occasione del compleanno di Santiago, figlio della showgirl e del conduttore televisivo, tenutosi lunedì 8 aprile, Belen e Stefano si sono riuniti per festeggiare insieme il loro amato figlio. Alcune foto della festa condivise da Belen nelle sue storie hanno fatto sorgere il sospetto tra i suoi follower.

Alcuni utenti hanno notato la presunta presenza di Stefano De Martino sullo sfondo di uno dei selfie pubblicati da Belen. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di un follower che indicava proprio la possibile presenza di Stefano alla festa di compleanno di Santiago.

Questo sarebbe il secondo incontro tra i due ex coniugi in appena una settimana. Resta da chiedersi se si tratti di un ritorno della serenità tra di loro o se sia semplicemente una tregua dettata dall’amore per il figlio Santiago.