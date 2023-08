Belen Rodriguez e Stefano De Martino, crisi nera: potrebbe intervenire Maria De Filippi?

Nel corso di queste settimane, il gossip su Belen Rodriguez si è fatto sempre più rovente a causa della presunta crisi con Stefano De Martino e successivamente a seguito degli scatti pubblicati da Chi magazine assieme a Elio Lorenzoni. In poche settimane, i due sono passati dall’essere la coppia più affiatata sui social a quella più fredda. Tuttavia, una persona cara ad entrambi potrebbe intervenire per aiutarli, stiamo parlando di Maria De Filippi.

Maria De Filippi in soccorso?

Come in molti sapranno, Belen e Stefano hanno uno stretto rapporto con Maria De Filippi, storica conduttrice tv Mediaset. De Martino ha preso parte sia come allievo sia come professionista ad Amici, ha partecipato ad alcune puntate di C’è Posta Per Te, stessa cosa per Belen, la quale ha militato nei programmi di Maria per diverso tempo. Possiamo, quindi, affermare con assoluta certezza che la De Filippi è un punto fermo nella vita lavorativa e personale di entrambi.

Per questo motivo, in molti pensano che proprio Maria potrebbe intervenire per dispensare preziosi consigli a Belen e Stefano, i quali sembrerebbero in una crisi nera. Non è escluso, infatti, un coinvolgimento di Maria per farli ragionare, considerando come gestisce le crisi nei suoi programmi.

Le ultime indiscrezioni

Dopo essere stata in silenzio al centro del gossip per settimane, ecco che Belen Rodriguez pubblica sui social un carosello di immagini criptiche per spiegare la sua situazione sentimentale. In tanti hanno cercato di dare la loro versione e tra insulti e congetture, un commento ha catturato l’attenzione della showgirl.

“Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira non so se riuscite a capire il senso delle [email protected] io ho capito” scrive una follower aggiungendo un cuoricino destinato alla showgirl. Tra tutti quei commenti, l’utente in questione ha ricevuto una risposta da parte di Belu: “Ecco che si ragiona”.

Nel frattempo, una foto (poi cancellata) ha mostrato Stefano De Martino in compagnia di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, in barca. Pare, dunque, che il conduttore continui a frequentare la famiglia della showgirl anche per rispetto del figlio Santiago.