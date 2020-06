Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è rottura definitiva?

Ormai è risaputo che le cose tra Belen e Stefano non stanno andando proprio nel migliore dei modi. Ad annunciarlo è stata proprio lei sul suo profilo social, sostenendo che non starebbe vivendo un periodo sentimentale molto positivo.

LA STORIA DI STEFANO E BELEN – Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti nel programma tv di canale 5, Amici. Lei era lì in qualità di showgirl e spesso era solita fare dei balletti-spettacolo proprio con Stefano. Tra i due nacque da prima una simpatia, per poi fiorire in amore.

A quel tempo i due erano impegnati, Stefano con Emma Marrone, che aveva conosciuto ad Amici quando era un partecipante, e Belen con Fabrizio Corona. Dopo la conoscenza i due si sono sposati e hanno avuto anche un bambino, il piccolo Santiago.

Dopo qualche anno, però, ecco subentrare la crisi tra i due e la separazione che sembrava essere definitiva. Belen aveva anche trovato un nuovo amore: Andrea Iannone. Dopo poco, però, Stefano e Belen si sono ritrovati per poi tornare nuovamente insieme. Sembrava che le cose stessero andando per il meglio e che fossero felici, ma sembrerebbe essere arrivata una crisi improvvisa.

BELEN E STEFANO: I MOTIVI DELLA CRISI – Non sappiamo ancora quali sono i reali motivi della crisi tra Belen e Stefano, possiamo dire però che dopo una brutta litigata hanno smesso di seguirsi sui social, dunque c’è chi parla di una rottura definitiva. Al momento lui è impegnato nelle riprese di Made in Sud e tace sull’argomento.

IL GESTO INASPETTATO DI STEFANO DE MARTINO – Come il giornale ‘liberoquotidiano.it’ ha fatto già notare, Stefano avrebbe messo un like ad una foto della sua ex Emma Marrone, e se avesse ripreso i rapporti con quest’ultima? Cosa ne penserà Belen? Per ora non ci resta che attendere altre affermazioni dei diretti interessati per saperne di più.