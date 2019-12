Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti a traslocare in un posto esclusivo

Continua a gonfie vele il ritrovato amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

La coppia dopo aver passato anni da ex, hanno deciso di mettere da parte gli errori e ricominciare da dove si erano lasciati.

Belen e Stefano, tra amore e successo –

La coppia sta vivendo un momento fantastico sia a livello lavorativo che in amore. Dopo essersi ritrovati ed aver ripreso,da dove avevano interrotta, la loro storia d’amore anche a lavoro le cose stanno andando più che bene. Belen continua ad essere uno dei volti di Mediaset ed ha concluso da poco una fortunatissima edizione di “Tu si que Vales”, mentre Stefano De Martino è divento uno dei volti di punta di “Rai Due”, dove ha condotto con successo e leggerezza “Stasera tutto è possibile”. La coppia si è riunita, nelle vesti di conduttori, in occasione del “Festival di Castrocaro”.

Belen e Stefano, trasloco in vista per la coppia –

La coppia avrebbe deciso di cambiare casa e quartiere e di trasferirsi in una zona “esclusiva” per i “Vip”. Secondo il magazine “Diva e Donna”, la coppia avrebbe deciso di affittare un appartamento composto da un terzo piano e un attico, dalle dimensioni generose e facente parte di un palazzo signorile e in una zona in cui si pagano 8 mila euro a metro quadro. Un posto tranquillo ed esclusivo dove la coppia sembrerebbe voler costruire una nuova pagina della loro vita insieme.