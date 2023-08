Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero non essere affatto in crisi. In molti credono che sia tutto un bluff organizzato

Ormai non si parla di altro: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono i nomi più chiacchierati di questa calda estate. La coppia è sempre al centro del gossip, sbattuta in prima pagina sui giornali e sui social. Qual è, però, la verità? Sono in tanti a non credere affatto a questa crisi.

L’altra verità sulla crisi: rottura organizzata

Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip e retroscena della vita dei vip, ha pubblicato sul noto magazine Oggi uno spiffero per niente male. Secondo il giornalista, infatti, la famosa crisi coniugale tra Belen e Stefano in realtà non esiste ma è stata architettata dai due per aumentare la visibilità.

Stando a quanto riportato da Dandolo, i due avrebbero un rapporto molto solido e questo addio altro non sarebbe che una “strategia mediatica attuata dalla coppia finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”.

La cosa effettivamente potrebbe avere senso e confermerebbe quanto detto dalla showgirl argentina qualche giorno fa. Belen, infatti, dopo un bel periodo di silenzio ha pubblicato sui social delle immagini criptiche. per spiegare la sua situazione sentimentale. In tanti hanno cercato di dare la loro versione e tra insulti e congetture, un commento ha catturato l’attenzione della showgirl.

“Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira non so se riuscite a capire il senso delle foto..@belenrodriguezreal io ho capito” scrive una follower aggiungendo un cuoricino destinato alla showgirl. Tra tutti quei commenti, l’utente in questione ha ricevuto una risposta da parte di Belu: “Ecco che si ragiona”.