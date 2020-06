Belen Rodriguez e Stefano De Martino, rottura definitiva? Ecco le immagini

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia più chiacchierata del momento a causa della nuova crisi che li ha travolti. Tutto è iniziato durante la quarantena, la showgirl aveva annunciato ai suoi follower che la sua storia d’amore stava raggiungendo inesorabilmente il capolinea. In esclusiva su Oggi, le immagini che ripercorrono le tappe principali di questa rottura. PER VEDERE LE FOTO CLICCATE QUI.

ROTTURA DEFINITIVA? – A dividere ulteriormente la coppia diversi chilometri poiché Belen si trova a Milano assieme al piccolo Santiago, Stefano invece a Napoli per registrare le puntate di Made in Sud che andrà in onda da metà giugno. Nel frattempo, sui social sono circolate tante voci sulla presunta fine della storia, alcuni hanno incolpato il ballerino napoletano accusandolo di aver tradito la showgirl. Tuttavia, non hanno mai dichiarato nulla sui social.

Il magazine Oggi ha svelato alcuni dettagli della separazione attraverso alcuni fotogrammi ottenuti grazie ai paparazzi. Pare che De Martino, il 21 maggio, sia rientrato a Milano ma anziché andare dalla compagna e dal figlio, ha preferito fare un salto dai genitori. Il giorno dopo, Belen ha organizzato una cena con alcuni amici in totale sicurezza, tuttavia, solo il 23 maggio Stefano tornerà a casa per salutare il figlio. Le ultime foto insieme, infatti, risalgono a fine aprile quando alcuni inquilini del palazzo hanno sentito una sfuriata molto accesa da parte della coppia, come riporta il quotidiano Libero.

ANDREA IANNONE TORNA IN CORSA PER RICONQUISTARE LA SHOWGIRL? – Domenica 24 maggio, stando sempre alle foto del magazine Oggi, la Rodriguez ha organizzato una cena con suo fratello Jeremias, tuttavia, i due passeranno la serata con un ospite misterioso entrato dalla porta di servizio per evitare i fotografi. I fratelli Rodriguez abbandoneranno il locale alle due e trenta mentre l’amico alle quattro. Poco dopo, però, i carabinieri fermeranno la macchina in cui si trova l’uomo misterioso e lo identificheranno: per i paparazzi non ci sono dubbi, il ragazzo è Andrea Iannone. Ritorno di fiamma o incontro fortuito e amichevole?