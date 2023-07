Belen Rodriguez e Stefano De Martino, scoop lanciato da Fabrizio Corona: “Lui la considera una cretina. Storia finita sei mesi fa”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono i nomi più chiacchierati di questa torrida estate. I due si sono nuovamente lasciati, anche se non hanno mai confermato o smentito la notizia. Tuttavia, i segnali sono chiari: niente più foto e lei è stata paparazzata nelle braccia di un altro uomo. A metterci bocca su questa misteriosa storia anche Fabrizio Corona, ex paparazzo, il quale sul suo canale Telegram ha sganciato uno scoop notevole.

Storia finita ormai mesi fa

Corona ha condiviso un lungo messaggio per fare chiarezza sulla situazione tra Belen e Stefano. Nessuno conosce la verità, pertanto è bene prendere queste parole per quello che sono: speculazioni. Tuttavia, se fosse vero quanto detto dall’ex re dei paparazzi, la situazione allora sarebbe abbastanza grave.

“La verità è che Stefano De Martino è tornato con Belen per l’interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L’aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l’uomo perfetto” spiega Corona con questa premessa.

“La verità è che Stefano e Belen si sono lasciati sei mesi fa. Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto. Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada” tuona sul suo canale Telegram.

“Stefano ha tradito Belen più volte DURANTE L’ULTIMO ANNO di relazione e lei lo ha scoperto. Come? Nel modo più semplice dell’era social: l’iPad del figlio collegato all’iCloud del cellulare del marito. Tante le chat scoperte, molti i possibili tradimenti certi… altro che Marcuzzi, l’ultima vacanza in barca era una vacanza per i figli, la storia era già finita e quindi non ha significato la foto postata e poi rimossa, lui che si presenta vicino alla Marcuzzi il giorno dei palinsesti senza fede al dito, non hanno significato nulla le foto con questo Elio il giorno del compleanno di Ignazio Moser.

La storia era già finita 6 mesi fa. Belen lo ha lasciato perché non lo sopportava più e perché lui la tradiva, con una sottile differenza: quella a passare sempre per la cattiva, per la traditrice e quella sporca è sempre lei, perché di lui non si sa mai nulla. Belen ha lasciato Stefano, attenzione, nel modo migliore in cui possa finire una storia d’amore. Gli ha scritto una lettera su un foglio di carta con una penna… eh si, proprio cosi, nonostante siamo nel 2023. Lui l’ha letta, l’ha chiamata, e le ha detto che non riusciva a finirla, soffocato dalle lacrime” ha concluso Corona con un dettagliatissimo resoconto.