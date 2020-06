Belen Rodriguez e Stefano De Martino: storia finita, spunta una terza donna

Ormai è quasi certo: tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere finita definitivamente. I due, infatti, da diverso tempo hanno mostrato chiari segni di crisi e adesso c’è chi vocifera che sia stata addirittura una terza donna! Ma scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

STEFANO DE MARTINO: IRROMPE UNA TERZA DONNA – Secondo alcune indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe conosciuto una donna dello spettacolo che avrebbe perso la testa per lui. E’ difficile, certo, resistere al fascino di De Martino, ma lui avrà ceduto?

Per quanto riguarda l’identità di questa presunta donna, non possiamo dire molto. Non è ancora nota e forse sapremo qualcosa solo quando sarà Stefano a volerlo dichiarare e a parlarne. Nel frattempo il ballerino campano è sempre più impegnato per le registrazioni di Made In Sud, andato già in onda.

STEFANO DE MARTINO E BELEN: LA SEPARAZIONE – Pare che Stefano ora sia in Campania per le registrazioni di Made In Sud e che quando torni a Milano dorma a casa del padre e non della sua Belen. Certo, non ha dimenticato i suoi doveri e il suo ruolo di padre e quando può va a trovare il piccolo Santiago.

E Belen? Pare che lei stia cercando una nuova casa. Un nuovo nido nel quale rifugiarsi dopo l’ennesima delusione amorosa. La separazione con Stefano, infatti, è avvenuta già una volta in passato e stavolta, per la seconda volta è più dolorosa che mai.

Nessuno dei due, però, ha mai dichiarato nulla al riguardo e sulla separazione definitiva girano solo voci. Probabilmente la conferma ci arriverà al più presto proprio da Belen, che aveva già annunciato che qualcosa non andava bene. Pare che la quarantena abbia fatto venir fuori delle differenze tra i due sostanziali.