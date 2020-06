Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Vero Tv parla del sogno della De Filippi: la coppia a Temptation Island Vip

A primeggiare sulle riviste e pagine di gossip sono sicuramente Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La loro crisi sta facendo discutere, portando in molti a ipotizzare le cause e i motivi che si celano dietro di essa. A lanciare l’ultima notizia bomba è il settimanale Vero Tv, lasciando tutti senza parole.

IL SOGNO DI MARIA DE FILIPPI – A campeggiare sulla copertina della rivista è un inaspettato scoop. Stando a quanto scritto da Vero Tv, Maria De Filippi avrebbe un sogno in particolare: vedere la coppia a Temptation Island Vip. Una notizia che sicuramente lascia stupiti, portando in tanti a parlare di questa ipotetica svolta.

Sarà vero o si tratta di un altro dei soliti titoli senza alcuno stralcio di certezze? L’unica cosa certa è che entrambi abbiamo deciso di lasciare privata la loro crisi, volendosi concentrare sul lavoro e sul figlio Santiago.

BELEN CERCA CASA – Dopo il breve sfogo postato su Instagram che non aveva fatto altro che confermare la loro crisi, Belen ha deciso di dare una svolta alla sua vita. L’argentina, infatti, starebbe cercando una nuova casa per lei e per il piccolo Santiago. Per adesso, sia la donna che il figlio sono circondati dal calore e dall’affetto della famiglia Rodriguez.

Stefano, dal canto suo, si è totalmente gettato nel suo lavoro. Il ragazzo è infatti impegnato con la conduzione della nuova edizione di Made In Sud. Stando a quanto detto oggi a Domenica In, inoltre, il ballerino avrebbe chiuso con le donne.