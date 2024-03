Belen Rodriguez è una furia sui social: “Fatti i caz*i tuoi”

Belen Rodriguez è una delle mamme famose che condivide regolarmente immagini dei suoi figli sui social, in particolare di Luna Marì. La sua bambina incanta sempre con la sua bellezza e dolcezza. D’altra parte, Santiago, il primogenito nato dalla relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, potrebbe non gradire più l’esposizione sui social man mano che cresce, un comportamento del tutto normale per un adolescente.

Critiche per l’esposizione di Luna Marì

Tuttavia, è Luna a catturare maggiormente l’attenzione dei follower, che occasionalmente fanno notare a Belen la possibilità che un giorno sua figlia potrebbe non apprezzare l’eccessiva esposizione su Instagram. In risposta, Belen ha reagito con vigore, difendendo le proprie scelte e il modo amorevole con cui cresce i suoi figli, in particolare la sua adorabile Luna Marì.

“Forse, tua figlia quando sarà grande e vedrà queste scenette postate su Instagram sarà contraria… Viva i genitori che proteggono i loro bambini e gli lasciano vivere la loro infanzia e senza dover per forza essere esposti in questo modo. Tu pensi di essere nel giusto e invece sbagli, perché con l’esposizione di un minore ci guadagni… non fai mica niente di niente”.

Questo è solo uno dei numerosi commenti che sollevano dubbi sulle scelte di Belen Rodriguez, ma la showgirl sembra non voler accogliere questo tipo di messaggio. A suo avviso, condividere immagini dei propri figli sui social non sembra qualcosa di straordinario, considerando che molti altri personaggi famosi e influencer adottano lo stesso comportamento.

Ecco la sua risposta: “Viva i genitori. Che amano i loro figli! Amore, basta questo punto. Io non mi permetterei mai di giudicare le tue scelte da madre, perché sarà la tua educazione e il tuo modo di amare. Quindi? Semplicemente fatti i caz*i tuoi“.