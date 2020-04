Belen Rodriguez, ecco chi è Veronica Cozzani: l’incredibile somiglianza con la figlia showgirl

Veronica Cozzani, mamma dei tre fratelli Rodriguez, ha un'incredibile somiglianza con Belen. Scopriamo insieme qualche informazione in più sulla donna!

Sta facendo impazzire sui social Veronica Cozzani, mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. La donna è stata più volte ringraziata per aver messo al mondo i tre fratelli, protagonisti della tv italiana e non solo. I fan, però, hanno notato una grandissima somiglianza con la primogenita, Belen. Scopriamo insieme chi è Veronica Cozzani.

ECCO VERONICA COZZANI, MAMMA DEI RODRIGUEZ – Classe 1963, Veronica Cozzani è nata a Buenos Aires ma i suoi genitori erano immigrati italiani, scappati in Argentina e originari di La Spezia. La donna ha sicuramente tramandato i suoi geni ai tre figli: bellissima, promessa modella ma troppo timida per lanciarsi a capofitto in quel mondo.

Cecilia Rodriguez, secondogenita, ha raccontato durante un’intervista di quanto Veronica facesse strage di cuori quotidianamente in America Latina: il suo carattere così riservato, però, l’ha resa inconsapevole del potere che esercitava sugli uomini. Essendo molto timida, non ha mai pensato di approfittarne per diventare una celebrità, nonostante avesse il supporto del marito, Gustavo Rodriguez.

La sua vera vocazione è l’insegnamento: dolce e altruista, Veronica ha scelto di diventare insegnante di sostegno e ha avuto anche innumerevoli riconoscimenti. Cecilia ha raccontato che diversi bambini affetti da disturbi dell’apprendimento sono riusciti ad integrarsi nelle scuole tradizionali proprio grazie agli insegnamenti della madre.

L’INCREDIBILE SOMIGLIANZA CON BELEN – Veronica adesso vive a Milano con tutta la sua famiglia, nello stesso palazzo di Belen e Stefano De Martino. Il piccolo Santiago, figlio di questi ultimi, è la sua ragione di vita e passano davvero tanto tempo insieme. Inoltre, la donna è molto social ed è per questo che è semplice ricostruire la sua quotidianità.

Sta facendo scalpore l’incredibile somiglianza con la primogenita Belen. Veronica condivide spesso su Instagram scatti del passato e della sua giovinezza e i fan non hanno potuto fare a meno di notare come madre e figlia siano praticamente identiche. Per vedere gli scatti della donna, cliccate qui.