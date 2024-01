Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, crisi in vista? Le segnalazioni

La relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sta attraversando una possibile fase di chiusura? La coppia aveva trascorso il Capodanno in Argentina, terra natale della showgirl, in compagnia della sua famiglia, compresi suoceri, fratelli Cecilia e Jeremias con i rispettivi partner, e i figli di Belu, Santiago e Luna Marì.

Tuttavia, dopo il loro ritorno in Italia, non sono emerse più notizie di Elio dalle storie Instagram di Belen, dove in precedenza appariva frequentemente. Potrebbe esserci qualche tensione dopo il riavvicinamento di Belu e Antonino Spinalbese? Oppure la telefonata famosa a Sonia Bruganelli (per chiarire la natura del suo rapporto con Spinalbese) ha infastidito Elio?

Le segnalazioni

Sorgono dubbi tra i fan riguardo a una possibile crisi tra Belen ed Elio, evidenziati dalla sua assenza nelle storie Instagram di lei. Tuttavia, ci sono altri segnali: sembra che la showgirl argentina abbia rimosso l’anello di fidanzamento donatole da Elio, simbolo di un impegno matrimoniale.

Inoltre, in una sua storia Instagram successiva, Belen ha condiviso un selfie in cui fa il gesto delle corna con la mano. È un’allusione? Un segnale consueto per i suoi fan? O semplicemente una coincidenza? La risposta al mistero è emersa poco dopo.

Belen ha fatto ritorno con i figli Santiago e Luna Marì per un rilassante weekend, ed Elio Lorenzoni è tornato nelle storie Instagram, mostrandosi a cena con loro. La showgirl argentina ha condiviso uno scatto di Elio per dissipare le voci di crisi, accentuate dalla rimozione dell’anello di fidanzamento. Sembra che non ci siano problemi per la coppia, che si prepara a convolare a nozze, appena possibile dopo il divorzio da Stefano De Martino.