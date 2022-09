Belen Rodriguez, Elodie e Iannone: ecco come ha reagito la showgirl

Davanti al flirt tra Elodie e Andrea Iannone, c’è chi si è chiesto come ha reagito Belen Rodriguez alla notizia. Come è noto, prima della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina è stata legata sentimentalmente al motociclista.

LA REAZIONE DI BELEN – Nel corso delle ultime settimane, Iannone e la cantante sono stati più volte avvistati insieme. Dopo tanto vociferare di un possibile flirt tra i due, è stata proprio l’ex allieva di Amici a confermare i rumors:

“Andrea è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative, né da una parte e né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Una volta confermata la frequentazione, il popolo dei social si è subito chiesto come avrà reagito Belen alla notizia. La Rodriguez, infatti, è da tempo amica con la cantante ed è l’ex fidanzata di Andrea. Nonostante la fine della loro relazione, la conduttrice non ha mai smesso di supportare il motociclista, spendendo nelle parole nei suoi confronti.

Riguardo la showgirl argentina, c’è chi ha fatto notare una certa assenza di like da parte sua alle foto di Elodie. C’è chi, invece, ha iniziato a ipotizzare che la Rodriguez sia infastidita da questo nuovo flirt. La realtà è però diversa. Nel controllare attentamente le foto dell’ex volto di Amici, sono ben visibili i like che Belen Rodriguez ha lasciato nelle foto più recenti. Dunque la donna non sarebbe affatto infastidita da questa nuova coppia.