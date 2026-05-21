Belen Rodriguez, lo scambio di battute con Emma Marrone: il passato non è che un lontano ricordo

Molto tempo fa, tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone non scorreva buon sangue. Infondo, era inevitabile.

La cantante, quando aveva 25 anni, partecipò al programma “Amici” di Maria De Filippi. Nel talent show conobbe Stefano De Martino. Tra i due scoppiò la scintilla e si fidanzarono. La loro relazione finì proprio per la modella argentina. La conduttrice conobbe il giovane napoletano; lui perse la testa per lei ed in men che non si dica lasciò Emma. Il resto è storia. Belen e Stefano sono convolati a nozze, sono diventati genitori del piccolo Santiago e, dopo qualche tempo, anche il loro matrimonio è giunto al capolinea.

Nel corso di tutti questi anni, le cose sono cambiate e anche la tensione tra la cantante e la showgirl è diminuita. Ad oggi, le due donne hanno deposto lascia di guerra e si supportano a vicenda. A testimoniare questo cambiamento è il recente scambio di battute su Instagram.

Emma ha pubblicato sul suo profilo un selfie. Nella didascalia, rivela ai fan di non stare più nella pelle e di voler iniziare il tour quanto prima. Tra i vari commenti, spunta quello della Rodriguez. Ecco, le sue parole:”Bellissima. Posso dire? Sempre più bella”. La Marrone, prontamente, ha risposto:”Bellissima tu”. Ma non è finita qui. La conduttrice ha chiosato, dicendo:”E poi posso dire, hai anticipato le lentiggini da anni”.

Non è la prima volta che le due donne si scambiano simili messaggi. Anche il rapporto tra Emma e Stefano è migliorato. Tra i due ora c’è una solo una solida amicizia. La stessa cantante ha rivelato di sentire spesso l’ex ballerino. Stefano, infatti, la chiama per aggiornarla sulla preparazione del Festival di Sanremo 2027.