Belen Rodriguez, ennesima frecciatina a Stefano e nessuna smentita riguardo la gravidanza

Protagonista indiscussa dell’attuale gossip è Belen Rodriguez. La showgirl argentina è tornata al centro dell’attenzione dopo l’ultimo rumors che la vedrebbe in dolce attesa. E se non si è ancora espressa su questo presunto gossip, la Rodriguez ha voluto lanciare l’ennesima frecciatina a Stefano De Martino.

“Sono una donna fortunata” – Va sempre più a gonfie vele l’amore tra Belen e Antonino Spinalbese, la coppia non manca di condividere con i propri follower i loro momenti. Tra questi spicca un recente scatto pubblicato da Belen, un romantico gesto del fidanzato. L’hairstylist le ha scritto su uno specchio: “I love you”.

Sotto la tenera immagine, la 36enne ha scritto: “Sono davvero una donna molto fortunata”. Sebbene possa sembrare una semplice e dolce dedica rivolta a Spinalbese, c’è chi ci ha visto una velata frecciatina all’ex marito De Martino.

A chi le ha fatto notare che è stata fortunata anche prima, la showgirl ha replicato: “Lo sono sempre stata, ma oggi di più”.

INCINTA O NO? – Da qualche giorno è divenuta virale la notizia di una presunta gravidanza di Belen Rodriguez. Fonti vicine alla coppia, infatti, hanno rivelato che sia in arrivo la cicogna. Nonostante siano in tanti a chiedersi se sia vero o meno, dai diretti interessati non giunge alcuna dichiarazione. Inoltre, nelle scorse ore la showgirl si è mostrata a figura intera nelle IG Stories, indossando degli abiti attillati da cui non è emerso alcun accenno della solita pancetta.