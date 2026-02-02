Belen Rodriguez, lascia senza parole Fabio Fazio a “Che tempo che fa”

Belen Rodriguez recentemente è stata ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Nel corso dell’intervista, la modella ha aperto le porte del suo cuore, confidandosi su alcuni argomenti intimi come la depressione, gli attacchi di panico. Nella chiacchierata, non sono mancati temi più leggeri e divertenti.

Uno degli aneddoti passati alla storia di Sanremo ha come protagonista proprio la presentatrice sudamericana e il suo famoso tatuaggio. Le parole della quarantunenne hanno aperto un siparietto simpatico:”Si è un po’ allargata la farfalla con le gravidanze”. Fazio, prontamente, ha risposto: “Lasciamo cadere qua il discorso“. Belen ha poi concluso, con in sottofondo le risate della platea, “Guarda che è un tatuaggio, è vero che con le gravidanze si allargava. Poi tornava come prima“.

Nella carriera della Rodriguez, tre donne hanno fatto la differenza. Tra questa c’è la De Filippi. La cantante ha descritto così la regina di Canale 5:”Maria ha una mente incredibile. Ho imparato a pensare da lei in modo costruttivo, è una sorta di psicologa. Mentre parlavo con lei, evolvevo. Quando poi una persona ha bisogno, c’è“. Le altre due figure femminili sono:” Simona Ventura che per me è stata una madre televisiva. Anche Mara Venier è stata importante professionalmente e umanamente“.

Qualche tempo fa, Belen durante l’intervista a “Vanity Fair” apparve visibilmente confusa e frastornata. “Qualche settimana fa ero un po’ così, adesso sono carica. Non mi ricordo niente di quella sera. Ero intontita. Tante volte mi sono trovata così, solo che poi andavo a letto. In quel caso non volevo dare buca. Si è vista una mia fragilità e mi sono imbarazzata. I miei ultimi tre/ quattro anni sono stati brutti, i più difficili della mia vita“.

Attualmente la Rodriguez è single. È consapevole però di aver sempre avuto uomini di bell’aspetto, “ma ad alcuni ho dato una mano”.