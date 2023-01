Belen Rodriguez, fan preoccupata per la sua magrezza: interviene la mamma della showgirl

Nonostante l’innegabile bellezza di Belen Rodriguez, anche su di essa non mancano i commenti negativi. Ad essere criticate sono, in particolar modo, le sue gambe, definite fin troppo magre. Recentemente la showgirl ha ricevuto il commento di una fan preoccupata per la sua magrezza, a cui ha prontamente risposto Veronica Cozzani, la mamma della showgirl argentina.

L’INTERVENTO DI MAMMA RODRIGUEZ – Sempre molto attiva sui social, Belen è solita condividere con i suoi follower alcuni scatti che fanno subito incetta di like. Nelle sue foto la conduttrice si mostra in bikini o in minigonna, mettendo in risalto le sue sinuose forme. Per diversi utenti, però, il corpo della Rodriguez sarebbe fin troppo magro.

“Belen, mangia la pasta, ti prego! Sei bellissima ma quelle gambe secche no! Da buona latina metti un po’ di forme”, ha così commentato una follower della conduttrice. Se la Rodriguez non ha risposto a questo messaggio, ad intervenire è stata la madre che ha subito preso le sue difese.

“Lei è così! E’ per quello che è così bella! Ha le gambe di una ragazza!”, ha così replicato Veronica. La donna ci ha tenuto a chiarire che la figlia è magra non per via di diete drastiche, ma è così proprio per costituzione. Proprio la mamma di Belen Rodriguez, secondo i recenti rumors, potrebbe essere la prossima naufraga dell’Isola dei Famosi.

C’è da dire che la showgirl argentina ci tiene alla sua forma fisica, dedicandosi all’attività fisica. La conduttrice, infatti, pratica pilates, che aiuta a tonificare i muscoli senza aumentarne la massa. Inoltre, la 38enne è solita dedicarsi a delle sedute di drenaggio per eliminare i ristagni linfatici.