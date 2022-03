Belen Rodriguez, fede al dito e weekend insieme: ritorno di fiamma con Stefano De Martino?

Sebbene Stefano De Martino e Belen Rodriguez abbiano più volte smentito un possibile ritorno di fiamma, alcuni indizi direbbero totalmente il contrario. Dopo alcuni dettagli che non sono affatto sfuggiti agli utenti dei social, sono in molti a credere che i due si siano dati un’altra possibilità.

RITORNO DI FIAMMA? – Per un lungo periodo la Rodriguez si è ritrovata nel mirino del gossip. Ha fatto parecchio discutere la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, avvenuta dopo pochi mesi dalla nascita di Luna Marì.

A destare non poco scalpore è il riavvicinamento tra lei e Stefano De Martino, ex marito e padre di Santiago. Nonostante i due abbiano spiegato di trascorrere del tempo insieme per il figlio, alcuni dettagli affermerebbero il contrario.

Agli utenti dei social non è affatto sfuggita una storia in particolare postata dalla conduttrice. La IG Story in questione è uno scatto in cui salta all’occhio la fede al dito di Belen, seguito da un anello che Stefano le ha donato durante la loro relazione.

Oltre ai gioielli tornati alle dita della donna, c’è stato anche l’ultimo weekend che Stefano e Belen hanno trascorso insieme. La presentatrice, infatti, si è dovuta recare a Courmayeur con i suoi fratelli per motivi di lavoro. Lei, Cecilia e Jeremia sono stati protagonisti di un servizio fotografico per il loro brand d’abbigliamento.

I tre fratelli Rodriguez, però, non sono stati soli. Da come testimoniato anche dagli scatti divenuti virali sui social, Stefano De Martino era a Courmayeur. I bambini, invece, non erano sulla neve. Santiago, infatti, è rimasto a Milano con la nonna Veronica, mentre Luna Marì con il papà Antonino.

Nonostante ci possano essere tutti gli elementi che fanno pensare ad un possibile ritorno di fiamma, i due continuano ad affermare il contrario. Fino a poche settimane fa, infatti, lo stesso De Martino ha smentito questa possibilità, seguito da Belen Rodriguez.