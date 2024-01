Belen Rodriguez, finita con Elio Lorenzoni? Fabrizio Corona: “Oggi è libera e felice”

Belen Rodriguez, 39 anni, non sta attraversando un periodo felice dal punto di vista sentimentale. Dopo la separazione dall’ex marito Stefano De Martino, sembra vivere una fase di crisi anche con l’imprenditore Elio Lorenzoni, con cui ha condiviso gli ultimi mesi. Sembrerebbe, dunque, che la loro storia sia ai titoli di coda, almeno stando a quanto dichiarato da Dillinger News, giornale diretto da Fabrizio Corona.

Finita con Elio?

Le voci di tensione erano già presenti da alcuni giorni, ma erano state in parte smentite dalle foto pubblicate dal settimanale “Chi”, che ritraevano la showgirl insieme ad Elio e alla famiglia durante un weekend di relax in Franciacorta. Tuttavia, la situazione è stata ulteriormente alimentata dalla comparsa di una storia sul profilo Instagram di Belen con la frase: “Voglio essere libera!”. Questa frase ha suscitato sospetti tra i fan, suggerendo la possibile conclusione della storia d’amore tra Belen e l’imprenditore. Inoltre, Lorenzoni è stato visto a una festa in discoteca senza Belen, apparentemente vicino a un’altra donna.

Adesso è arrivato Dillinger News a metterci il carico da novanta con un post su Instagram: “Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa.

Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra.

Non saremo noi a far uscire altri stupidi pettegolezzi. Siamo sicuri che le prossime notizie altro non saranno che il raggiungimento dei suoi obiettivi che, solo felicità e maturità raggiunta, potrà ottenere. Ogni tanto bisogna imparare a leggere gli articoli, quelli veri, e a guardare la comunicazione social non con leggerezza ma con profondità. È lì che potete trovare tutte le risposte alle vostre domande”.