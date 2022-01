Belen Rodriguez, flirt in corso con Lavezzi? Il calciatore tuona su Instagram: “Fake!”

Sono giorni di fuoco per Belen Rodriguez, amatissima showgirl argentina, spesso al centro del gossip. In questi giorni, l’argentina è volata in Sud America con la sua migliore amica, Patrizia Griffini, per concedersi qualche momento di relax lontana dall’Italia. Tuttavia, attorno alla Rodriguez stanno circolando diverse voci su presunti flirt.

Viaggio di relax e gossip

La showgirl argentina è volata in Uruguay, a Punta del Este, con la sua migliore amica per allontanarsi un po’ dall’Italia e dallo stress che sta vivendo attualmente. La storia con Antonino Spinalbese ormai è giunta al termine e anche se i diretti interessati non hanno comunicato nulla, i più maliziosi confermano la rottura ormai da dicembre. Il figlio Santiago attualmente è con papà Stefano, mentre la piccola Luna Marì con papà Antonino.

Qualcuno, infatti, sui social ha avuto anche da ridire su questo viaggio di piacere, bacchettandola sul suo ruolo di madre. Le risposte della showgirl non sono tardate ad arrivare difendendosi. Tuttavia, in queste ore sta circolando una voce abbastanza insistente. Vediamo di cosa si tratta.

Flirt con Ezequiel Lavezzi?

In queste ore, Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha lanciato una notizia non indifferente: “Flirt in Uruguay con Lavezzi, che è fidanzato”. Inoltre, Rosica ha aggiunto che i due ex sono rimasti in buoni rapporti. Esatto, Belen e Lavezzi hanno avuto un flirt in passato, motivo per il quale questa voce ha preso subito piede sui social.

Il calciatore argentino, però, non ha gradito questo gossip sul suo conto e ha risposto su Instagram pubblicando una stories con l’articolo in questione che parla di questa notizia. Lavezzi, inoltre, ha aggiunto la seguente didascalia: “Non mi rompete i co****ni, sono felicemente fidanzato. FAKE”.