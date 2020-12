Belen Rodriguez, follower senza parole: sotto la foto della showgirl spunta il commento dell’ex

Ad attirare l’attenzione degli utenti di Instagram è un commento lasciato sotto la foto di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata più volte protagonista della cronaca rosa, facendo parlare di sé per via dei suoi turbolenti flirt. Attualmente la donna è legata all’hair stylist Antonino Spinalbanese, ritrovando con lui il sorriso.

Questa volta, però, a far parlare non è l’attuale storia d’amore della Rodriguez, ma un suo storico ex. Ai tanti fan della conduttrice, infatti, non è sfuggito il commento che Andrea Iannone ha lasciato sotto uno scatto postato dalla donna.

IL COMMENTO DELL’EX – E se la presentatrice argentina sembra che abbia voltato pagina, la stessa cosa non si direbbe di Iannone. Una storia durata ben 3 anni, ma finita senza mai sapere ufficialmente ciò che aveva spinto la Rodriguez a chiudere con il centauro. Dopo un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, in cui si parlava anche di un possibile secondo figlio, Belen ha ritrovato l’amore con Antonino.

Andrea, invece, dopo la storia con la showgirl sembrava aver ritrovato il suo lieto fine al fianco di Giulia De Lellis. La storia con l’influencer, però, è giunta al capolinea e il motociclista si è inoltre ritrovato ad affrontare un periodo difficile. L’uomo, infatti, è stato infatti squalificato per doping per 4 anni. Iannone, inoltre, è spesso stato al centro del gossip per alcuni flirt, presunti e non, che gli sono stati attribuiti.

Sembrava che tra Belen e Andrea fosse tutto definitivamente finito, ma il commento del motociclista ha riportato l’ex coppia al centro dell’attenzione. In questi giorni la conduttrice ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae in bianco e nero, accompagnandolo con la didascalia: “Maria Belen”. Sotto l’immagine, non è passato inosservato il commento lasciato dal pilota: “Rodriguez”. È un gesto inaspettato che ha certamente lasciato senza parole molti utenti del web, portando a ipotizzare che forse, per Andrea, non sia ancora del tutto finita con l’argentina. Che Iannone non abbia dimenticato del tutto la sua ex? Al commento del pilota non è comunque giunta alcuna replica da parte dell’argentina, nonostante a settembre proprio Andrea aveva speso parole d’affetto nei suoi confronti. Gli utenti non smettono comunque di domandarsi cosa si cela dietro il commento del centauro.