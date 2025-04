Belen Rodriguez, foto in intimo: scoppia la polemica

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione del popolo del web è stata Belen Rodriguez. Dopo aver condiviso alcuni scatti in cui si è mostrata con indosso solo l’intimo, la conduttrice è stata duramente criticata.

SCATTA LA POLEMICA – Molto attiva sui social, nei giorni scorsi la showgirl argentina ha pubblicato una serie di foto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Le immagini, alcune di esse in bianco e nero, ritraggono la Rodriguez in intimo, risaltandone il fisico invidiabile.

Ovviamente non sono mancate le critiche, la maggior parte, purtroppo, mosse proprio da altre donne. Se da una parte le foto hanno raccolto tantissimi like e complimenti per la sua innegabile bellezza, c’è chi dall’altra ha attaccato la donna per la scelta delle foto condivise sui social.

C’è chi, sotto al post di Belen, le ha così commentato: “Prima o poi tutti i corpi diventano un bel ricordo” e ancora “Il fondoschiena comincia ad ammosciarsi…l’età avanza!”. Inevitabilmente c’è chi ha tirato in ballo la sua carriera e chi, addirittura, i suoi figli.

Davanti a queste critiche, però, Belen Rodriguez ha optato per il silenzio. La conduttrice, infatti, non ha replicato alle offese, decidendo di rispondere solo ai complimenti di alcuni fan.