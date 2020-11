Belen Rodriguez, fotografata insieme ad Antonino: “Look coordinato”

La bellissima show girl argentina, Belen Rodriguez, continua a far parlare di sé. A far discutere è la sua relazione con Antonino Spinalbese, con cui è tornata nuovamente a sorridere. Ad immortalare la coppia è il settimanale Gente, dando nuovamente prova del sentimento tra i due.

“Look coordinati” – In molti sono diffidenti riguardo la love-story della donna. Dopo l’annuncio della separazione con il ballerino Stefano De Martino, si era fatta fotografare in compagnia dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Sembrava che tra lei e il partenopeo fosse sbocciato l’amore, ma inaspettatamente Belen ha ritrovato il sorriso con Antonino.

Davanti a ciò, sono stati tanti ad ipotizzare che anche con l’attuale fidanzato sarebbe finito dopo poco. La Rodriguez continua a stupire, mostrandosi sempre più innamorata del ragazzo. A confermare il forte sentimento e la solidità di questo rapporto sono le foto pubblicate su Gente.

Nelle immagini incriminate si vede la conduttrice di Tu Si Que Vales in compagnia del figlio Santiago, avuto insieme a Stefano, e di Spinalbanese. I tre sono stati avvistati mentre passeggiavano in centro. A non passare inosservato è un dettaglio in particolare:

“A spasso per il centro di sabato pomeriggio mentre insieme fanno le prove di famiglia. Riuscendoci a meraviglia a partire dal look coordinato in perfetto stile rapper”.

“È serena con lui” – A dire la sua è il re dei paparazzi nonché ex fidanzato della Rodriguez: Fabrizio Corona. L’uomo ha infatti speso belle parole per il nuovo compagno dell’argentina, affermando: “Si amano sinceramente e lui è un bravo ragazzo, uno per bene è quello che ci vuole per lei”.

Non si può dire la stessa cosa riguardo le affermazioni sull’ex marito di Belen, De Martino. Sul conduttore di Made in Sud, Corona ha lanciato una vera e propria accusa: “Negli anni si è costruito un personaggio, gli piace stare al centro della scena e fare il protagonista”. Secondo il re dei paparazzi, infatti, tra la show girl e Stefano non ci sarà un altro ritorno di fiamma, questo perché il ballerino non sarebbe più l’uomo che lei ha sposato anni fa.