Belen Rodriguez, frecciatina ad Antonino Spinalbese? Arriva il chiarimento della donna

Recentemente una IG Story condivisa da Belen Rodriguez è finita al centro dei social e delle chiacchiere. Nel dettaglio, si tratta di uno sfogo da parte della showgirl argentina e che in molti hanno subito pensato che fosse indirizzato ad Antonino Spinalbese, suo ex compagno e padre di Luna Marì. Davanti a queste teorie, la conduttrice ha voluto chiarire quanto accaduto.

INDIRIZZATA AD ANTONINO? – Stando a quanto emerso sul web nelle scorse settimane, la Rodriguez non avrebbe apprezzato la decisione di Spinalbese di partecipare al GF Vip. Nonostante tutto, però, l’ex hair stylist è attualmente un concorrente del reality, tra i protagonisti di questa settima edizione.

Dai rumors sul rapporto turbolento tra Belen e Antonino, in molti hanno ipotizzato che il recente sfogo della donna fosse indirizzato all’ex compagno. Nei giorni scorsi la showgirl argentina si è lasciata andare sui social, attraverso una IG Story è così sbottata:

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”.

Lo sfogo della donna non è affatto sfuggito agli occhi attenti del popolo dei social, tanto da divenire virale e dare il via ad una serie di articoli. Davanti a tutto questo clamore mediatico, Belen ha deciso di intervenire, svelando la verità dietro la tanto chiacchierata storia su Instagram:

“Per fare chiarezza. Il mio personale sfogo dell’altro ieri sera dedicato espressamente ad una persona di cui non intendo rivelare la sua ‘idenità’. Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia”.